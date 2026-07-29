Porsche boekt fors hogere winst dankzij duurdere modellen

STUTTGART (ANP/BLOOMBERG) - Na een moeilijke periode lijkt Porsche financieel de weg omhoog weer te hebben ingezet. De winst van de sportautofabrikant uit Stuttgart steeg in de eerste jaarhelft met 34 procent tot 1,35 miljard euro.

Volgens Porsche is dat te danken aan strikte kostenbeheersing, een scherp prijsbeleid en een toegenomen verkoop van duurdere modellen. Om de kosten te drukken, werkt Porsche aan een reorganisatie.

De resultaten zijn een opsteker voor topman Michael Leiters, die het concern weer op koers probeert te krijgen. Porsche kampt nog altijd met teruglopende verkopen in China, Amerikaanse importheffingen en een zwakke vraag naar luxe elektrische auto's.

Vooral de iconische 911, de bekendste Porsche, werd goed verkocht in de eerste jaarhelft. De afleveringen van deze sportwagen namen met ongeveer een vijfde toe, waarbij de luxere GTS-, Turbo- en GT-uitvoeringen een belangrijk aandeel hadden. Daarmee werden de lagere verkopen van de Macan, Panamera en Taycan deels gecompenseerd.