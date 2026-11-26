TOKIO (ANP) - De meeste chipbedrijven op de aandelenbeurzen in Azië toonden donderdag enig herstel na de zware koersverliezen in de sector een dag eerder. Beleggers trokken zich op aan de late koopgolf in de techsector op Wall Street, waardoor de techgraadmeter Nasdaq woensdag een groot deel van het forse openingsverlies wist weg te werken.

De Japanse techinvesteerder SoftBank, die grote belangen heeft in de AI-sector, en chipfabrikant Kioxia stegen in Tokio ruim 7 procent en meer dan 12 procent. De Nikkei won daardoor 0,9 procent, na een verlies van bijna 3 procent een dag eerder.

In Zuid-Korea, waar de centrale bank de rente verhoogde om de inflatie te bestrijden, was de stemming wat voorzichtiger. De Zuid-Koreaanse chipproducent SK Hynix won ruim 2 procent, terwijl branchegenoot Samsung een eerdere stevige koerswinst zag verdampen tot een plusje van 0,3 procent. De Kospi in Seoul noteerde 0,3 procent hoger, na een koersval van 6 procent een dag eerder.