STARBASE (ANP/BLOOMBERG) - Elon Musk en SpaceX gaan ieder kind in de Verenigde Staten twee aandelen van het ruimtevaartbedrijf SpaceX geven. Daarmee verdubbelen ze de toezegging die zij vorige maand deden.

Als onderdeel van de belofte om ieder kind in de VS één aandeel van SpaceX te schenken, zal Musk persoonlijk hetzelfde aantal aandelen bijleggen als het bedrijf doneert. Daarmee wil de topondernemer Amerikaanse kinderen laten meeprofiteren van de toekomstige welvaart die zijn bedrijven creëren.

Volgens schattingen van het Amerikaanse Census Bureau zijn er ongeveer 72 miljoen kinderen in de VS. Bij de huidige aandelenkoers van SpaceX zou de schenking een waarde vertegenwoordigen van ongeveer 18,4 miljard dollar.

Musk is met afstand de rijkste persoon ter wereld, met een geschat vermogen van ongeveer 820 miljard dollar. Zijn aandelen in SpaceX vormen veruit het grootste deel van dat vermogen, met een waarde van ongeveer 650 miljard dollar. De rest van zijn vermogen zit onder meer in bedrijven als Tesla en Neuralink.