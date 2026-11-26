Matt Damon had na de opnames van The Odyssey moeite om weer in het alledaagse ritme van het gezinsleven te komen. "Het gezinsleven dat je achtergelaten had, moest leren functioneren zonder jou, en daarna moest je je plek weer terugvinden", vertelt de acteur aan People. Volgens Damon herkennen andere acteurs zich ook in de situatie en noemen zij het onderling "de terugkeer".

De Amerikaanse acteur, die in The Odyssey de hoofdrol speelt, vertelt dat zijn kinderen voorheen meereisden naar zijn acteerklussen. "We reisden rond als een gezinscircus." Die vlieger ging voor The Odyssey niet op omdat de film werd opgenomen in onder meer Marokko, Griekenland, IJsland en de Westelijke Sahara. Volgens Damon was hij dan ook "langer weg dan ik ooit was geweest".

De 56-jarige Damon en zijn vrouw Luciana zijn getrouwd sinds 2005 en hebben samen drie dochters: Isabella, Gia en Stella. Luciana heeft daarnaast een 27-jarige dochter uit een eerdere relatie.

The Odyssey is een van de succesvolste films van het afgelopen jaar en brak meerdere bezoekersrecords. De film, waarin ook Anne Hathaway, Tom Holland en Robert Pattinson meespelen, gaat over de lange reis die de Griekse koning Odysseus naar huis maakte na de Trojaanse Oorlog. Diverse castleden maken naar verwachting kans op nominaties voor de Oscars van 2027.