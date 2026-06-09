Schaamte is een van de voornaamste oorzaken waardoor mensen met financiële problemen wachten met het vragen van hulp. Dat zei koningin Máxima dinsdag tijdens een gesprek over onder meer het verbeteren van financiële gezondheid. Het gesprek vond plaats in Resto VanHarte in Amsterdam-Oost als onderdeel van het Duitse staatsbezoek aan Nederland.

Máxima sprak samen met de Duitse president Frank-Walter Steinmeier met vrijwilligers van welzijnsorganisatie CIVIC. Aan tafel zaten ook mensen die door de organisatie geholpen zijn. Máxima vertelde onder meer dat het fijn is dat de organisatie zo laagdrempelig is, zodat mensen er makkelijk naartoe gaan.

Verderop in de ruimte spraken koning Willem-Alexander en Steinmeiers echtgenote Elke Büdenbender met kinderen over huiswerkbegeleiding. De gesprekken gingen over hoe bewoners, vrijwilligers en professionals samen aan een laagdrempelig en vrij toegankelijk aanbod van activiteiten en voorzieningen in de buurt werken.