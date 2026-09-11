NEW YORK (ANP) - Projectielen, waarschijnlijk drones, hebben donderdag een belangrijk oliepijpleidingsysteem in Saudi-Arabië geraakt. Dat melden Amerikaanse regeringsfunctionarissen een dag later aan nieuwszender CNN. Daarbij werd schade aangericht aan minstens twee pompstations van de oost-westelijke oliepijpleiding in Saudi-Arabië. Satellietbeelden laten rookwolken en brandschade zien.

Volgens een van de functionarissen kwamen die projectielen uit Irak. Het is niet duidelijk wie achter de aanval zit en het is ook onbekend of de pijpleiding zelf schade heeft opgelopen. Via die pijpleiding vervoert Saudi-Arabië ruwe olie vanaf de Perzische Golf naar de Rode Zee, waardoor de Straat van Hormuz omzeild kan worden voor de olie-export. Staatsolieconcern Saudi Aramco en de Saudische regering gaven geen commentaar op vragen van CNN.

In het verleden hebben aan Iran gelieerde milities in Irak aanvallen met drones uitgevoerd op Saudi-Arabië.