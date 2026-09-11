Het Britse hof heeft vrijdag stilgestaan bij de terreuraanslagen op New York, die plaatsvonden op 11 september 2001. Op het voorplein van Buckingham Palace vond een herdenkingsceremonie plaats, waarbij de hertog en hertogin van Gloucester koning Charles vertegenwoordigden. Tijdens de plechtigheid werd zowel het Britse als het Amerikaanse volkslied gespeeld.

Het is vrijdag precies 25 jaar geleden dat twee vliegtuigen het World Trade Center invlogen. Bij de aanslagen van Al-Qaeda kwamen bijna 3000 mensen om.

Koning Charles en koningin Camilla brachten eerder dit jaar een staatsbezoek aan de Verenigde Staten. Het koningspaar legde toen bloemen bij Ground Zero, de plek waar de twee torens stonden.