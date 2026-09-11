Olcay Gulsen getrouwd met partner Eelko

Olcay Gulsen is vrijdag voor de wet getrouwd met haar partner, platenbaas Eelko van Kooten. Dat deelt de 46-jarige onderneemster in een bericht op Instagram. "Burgerlijk huwelijk", schrijft ze onder een reeks foto's waarop ze samen met Van Kooten te zien is.

De beelden tonen onder meer hoe het koppel voor de trouwambtenaar zit en elkaar kust. Ook is te zien dat prinses Laurentien bij de bruiloft aanwezig was. Gulsen is bevriend met prins Constantijn en zijn vrouw, maar loopt daar naar eigen zeggen niet mee te koop.

Op de foto's is te zien dat er verder weinig mensen bij de plechtigheid waren. Vermoedelijk trouwt het stel later nog op een andere locatie. Gulsen vertelde namelijk eerder dit jaar aan LINDA. dat ze haar bruiloft het liefste aan de kust van Zuid-Frankrijk wil vieren.

In augustus 2024 maakten Gulsen en Van Kooten hun relatie officieel bekend. In februari raakte het stel verloofd.