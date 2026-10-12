MANCHESTER (ANP) - Matthijs de Ligt staat voor een rentree bij Manchester United. De centrale verdediger maakt deel uit van de selectie van zijn club voor de uitwedstrijd van dinsdag tegen Atlético Madrid in de Champions League.

De 27-jarige De Ligt stond de afgelopen elf maanden aan de kant met een slepende rugblessure. Hij ontbrak bij het Nederlands elftal op het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico en miste eveneens de laatste vier duels van Oranje in de Nations League.

Trainer Michael Carrick van United sluit niet uit dat de oud-verdediger van Ajax, Juventus en Bayern München speeltijd krijgt in de hoofdstad van Spanje. "Maar we moeten goed kijken hoelang hij kan spelen. We moeten het rustig opbouwen", zei hij op een persconferentie. "Matthijs is er lang uit geweest."