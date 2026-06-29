Manchester City stelt Maresca aan als opvolger coach Guardiola

MANCHESTER (ANP) - Manchester City heeft in de Italiaan Enzo Maresca een opvolger gevonden voor succescoach Pep Guardiola. De club uit de Engelse Premier League maakte de aanstelling van Maresca officieel bekend via zijn website. Hij heeft een contract getekend voor drie jaar, tot de zomer van 2029.

Guardiola besloot na afgelopen seizoen Manchester City te verlaten. De Spanjaard was tien seizoenen coach en veroverde twintig prijzen met de club, waaronder de Champions League in 2023, zes landstitels en drie FA Cups.

De 46-jarige Maresca is een bekend gezicht bij City. In het seizoen 2022/23 was hij assistent van Guardiola. Enkele jaren daarvoor leidde hij de beloftenploeg. De Italiaan was ook hoofdcoach van Leicester City en Chelsea. Die laatste club verliet hij op 1 januari na anderhalf jaar. Hij won met de Londense club de Conference League en het WK voor clubs.