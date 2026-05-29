Concurreren met spaarrentes neemt hap uit winst bunq

AMSTERDAM (ANP) - Onlinebank bunq heeft vorig jaar een veel lagere winst geboekt. De marktrentes daalden, terwijl de financiële instelling bleef concurreren met relatief hoge spaarrentes om klanten te lokken. Daardoor hield bunq zelf minder over.

De nettowinst daalde naar 22,4 miljoen euro, tegenover 63,6 miljoen euro een jaar eerder. Bunq maakte ook kosten voor zijn internationale uitbreiding. Na een eerste vergunningaanvraag in de Verenigde Staten vroeg het bedrijf begin dit jaar ook een Amerikaanse bankvergunning aan. Daarnaast stak het bedrijf geld in nieuwe diensten, onder andere rond cryptohandel.

Bunq laat zich erop voorstaan vooral internationaal georiënteerde klanten te willen helpen, die zich niet gebonden voelen aan een land. Het aantal klanten dat de bankapp voor dagelijkse financiële zaken gebruikt, steeg met een kwart. In totaal maken 22 miljoen mensen gebruik van de internetbank. De spaartegoeden van klanten bij bunq stegen met 6 procent tot een totaal van 8,4 miljard euro.