Noorse kroonprins verkort reis Japan om gezondheid vrouw

Kroonprins Haakon van Noorwegen verkort zijn officiële bezoek aan Japan vanwege de gezondheidssituatie van zijn echtgenote, kroonprinses Mette-Marit. Dat heeft het Noorse hof vrijdag bekendgemaakt.

De kroonprins behoudt zijn volledige programma in Tokio van 1 tot en met 3 juni. Een gepland bezoek aan de havenstad Hachinohe op 4 juni gaat echter niet door.

Het hof geeft geen verdere details over de gezondheid van Mette-Marit. De kroonprinses maakte in 2018 bekend dat zij lijdt aan chronische longfibrose. De afgelopen jaren moest zij daardoor vaker haar werkzaamheden aanpassen.