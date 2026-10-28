Conservatrix stelt DNB aansprakelijk voor 53 miljoen euro schade

AMSTERDAM (ANP) - De voormalige aandeelhouder van levensverzekeraar Conservatrix stelt De Nederlandsche Bank (DNB) en de Nederlandse staat aansprakelijk voor 53 miljoen euro schade. Volgens de Conservatrix Groep volgt dat uit het eerdere oordeel van de rechter dat DNB bedrog had gepleegd rondom een reddingspoging voor de omgevallen verzekeraar. De oud-eigenaar stuurt nu aan op een schikking, maar is volgens advocaat Winand Westenbroek ook bereid door te procederen als het niet tot een schadeloosstelling komt.

Conservatrix werd na financiële problemen in 2017 gedwongen verkocht voor 1 euro aan een Amerikaanse investeerder. Bij de toetsing van die overdracht door een rechter hield DNB informatie achter over de manier waarop die nieuwe eigenaar de buffers van Conservatrix zou aansterken. Eerder dit jaar oordeelde de rechtbank in Amsterdam dat DNB zo processueel bedrog had gepleegd, wat waarschijnlijk van invloed was geweest op het oordeel over de overdracht.

De Conservatrix Groep stelt de Staat ook aansprakelijk, omdat die nauw betrokken was bij de overdracht van de verzekeraar.