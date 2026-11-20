DEN HAAG (ANP) - Banken sturen hun klanten steeds meer richting het gebruik van mobiele apps, signaleert de Consumentenbond na onderzoek onder vijf Nederlandse banken. De bond wil dat banken smartphonevrije alternatieven blijven aanbieden die even goed werken als de apps.

Met name bij Triodos kunnen klanten steeds minder bankzaken doen zonder gebruik van de app, heeft de Consumentenbond ontdekt. De bank gaat bijvoorbeeld geleidelijk helemaal stoppen met zijn identifier, het apparaatje waarmee klanten kunnen inloggen en betalingen en overboekingen kunnen bevestigen. Ook bij ING en ASN Bank worden de mogelijkheden om zonder smartphone te bankieren beperkt, aldus de bond.

"Een bankapp kan handig zijn, maar mag nooit de enige mogelijkheid worden", stelt directeur Sandra Molenaar van de Consumentenbond. "Een smartphone kan kwijt, stuk, gestolen of verouderd zijn, waardoor consumenten niet bij hun betaalrekening kunnen. En mensen die geen smartphone willen of kunnen gebruiken, sluit je met deze appdwang uit."