Het Deense hof heeft de kerstplannen van koning Frederik en zijn familie bekendgemaakt. Het koningspaar en hun kinderen brengen de kerstperiode traditiegetrouw door op slot Marselisborg. Vanaf 23 december verblijven koning Frederik en koningin Mary in het paleis in Aarhus, waar ook koningin Margrethe van 21 tot 30 december aanwezig is.

De koninklijke familie bezoekt op kerstavond een dienst in de Domkerk van Aarhus. Een dag later is het gezelschap daar opnieuw aanwezig om een mis bij te wonen. Prins Joachim en zijn gezin zijn er ook dit jaar niet bij. Het Deense hof laat weten dat de jongere broer van Frederik de kerstdagen doorbrengt bij de familie van zijn vrouw, prinses Marie.

Verder kondigt het paleis ook de traditionele nieuwjaarstoespraak van de Deense vorst aan. Frederik zal zijn land in de avond van 31 december toespreken vanuit paleis Amalienborg in Kopenhagen.