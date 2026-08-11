DEN HAAG (ANP) - De Consumentenbond adviseert mensen met een fiets van het faillietverklaarde Accell bij de verkoper te vragen hoe het zit met de garantie. De verkoper moet die afhandelen, dus een fietsenmaker kan als oplossing ook zelf reparaties uitvoeren. De onlineverkoper 12gobiking stelt dat veel onderdelen van Accell-fietsen beschikbaar blijven, omdat die van andere fabrikanten komen.

Grote toeleveranciers voor e-bikes blijven volgens de webwinkel garantie verlenen op de elektrische systemen.

"Bij een eventuele doorstart is het uiteraard van belang dat merkspecifieke onderdelen beschikbaar blijven. Dat is een van de voorwaarden voor een succesvolle voortzetting van deze merken", zegt algemeen directeur Pieter van den Berg van 12gobiking. Grote toeleveranciers van elektrische systemen voor e-bikes, zoals Bosch en Shimano, hebben volgens hem toegezegd garantie te blijven verlenen.

Mocht een klant direct bij een fabrikant hebben gekocht, dan is die een van de schuldeisers bij een garantiekwestie. Het is dan de vraag of de klant nog iets terugkrijgt, omdat schuldeisers als de Belastingdienst en uitkeringsinstantie UWV voorrang hebben.