Door Charles ontworpen tuin bij Windsor Castle open voor publiek

De Venus Garden bij Windsor Castle gaat donderdag in de loop van de dag open voor publiek. Dat meldt de BBC. Koning Charles bepaalde zelf het nieuwe ontwerp en de nieuwe naam van de tuin. De tuin is volgens de omroep geïnspireerd op de baan die Venus rond de zon aflegt.

"De koning wilde een tuin creëren die de variatie in beplanting, biodiversiteit en duurzaamheid weerspiegelt", vertelt Richard Williams, curator educatie bij de Royal Collection Trust. "Wat deze tuin anders maakt dan de vorige, die eigenlijk een monocultuur was met voornamelijk rozenstruiken, is de veel grotere biodiversiteit. Er zijn stukken met wilde bloemenweiden die een prachtige leefomgeving vormen voor allerlei beestjes en insecten."

De tuin werd voor het eerst aangelegd in 1820, op de plek waar eerder de bowlingbaan van koning Charles II lag. De tuin is sindsdien door opeenvolgende generaties van de koninklijke familie telkens opnieuw vormgegeven. Toegang tot de voormalige East Terrace Garden is voor bezoekers inbegrepen bij een ticket om het kasteel te bekijken.