Charles en Camilla bezoeken dorp waar 60 jaar terug mijnramp was

Koning Charles, koningin Camilla en prins William bezoeken woensdag het dorp Aberfan in Wales, waar zestig jaar geleden een grote mijnramp plaatsvond. Bij de ramp kwamen 144 mensen om het leven. In Aberfan wordt de tragedie groots herdacht. De koninklijke familie zal volgens de BBC praten met overlevenden, nabestaanden van slachtoffers en andere betrokkenen. Ook bezoeken zij het monument ter nagedachtenis aan de slachtoffers.

Op 21 oktober 1966 stroomde een lawine van mijnafval vermengd met een grote hoeveelheid regenwater, modder en stenen vanaf de berg Myndd Merthyr over het dorp en de plaatselijke school. Deze lawine kostte 116 kinderen en 28 volwassenen het leven. Toentertijd duurde het acht dagen voordat koningin Elizabeth langsging in het dorp. Zij kreeg toen veel kritiek dat het zo lang duurde voordat zij haar gezicht liet zien. Haar man, prins Philip, bezocht het dorp wel al een dag na de ramp.

De ramp kreeg de afgelopen jaren weer meer bekendheid dankzij de serie The Crown.