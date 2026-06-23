De Vegetarische Slager-topman krijgt leiding over moederbedrijf

UTRECHT (ANP) - The Vegetarian Butcher Collective, het bedrijf achter Vivera en De Vegetarische Slager, heeft Rutger Rozendaal benoemd als nieuwe topman. Hij volgt William van Weede op.

Rozendaal was zeven jaar topman bij De Vegetarische Slager en bleef tijdens de samenvoeging met Vivera nauw betrokken. Nu gaat hij zich verder inzetten op internationale groei en ontwikkeling. "Mijn focus ligt op het verder uitbouwen van dat momentum, het versterken van onze merken."

Van Weede had als topman van Vivera de leiding gekregen bij de samenvoeging van de bedrijven in plantaardige vleesalternatieven. "Het afgelopen jaar hebben we iets bijzonders neergezet", zegt Van Weede. "Ik kijk met veel tevredenheid terug naar de samenwerking en het samenbrengen van de organisaties. Samen hebben we een sterke basis gelegd voor de toekomst." Nu de samenvoeging is afgerond, is het volgens hem tijd om zijn functie over te dragen.