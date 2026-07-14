PARIJS (ANP) - De Nederlandse rakettenfabrikant Destinus werkt met vier andere bedrijven aan een wapen dat Ruslands snelste raketten al in de ruimte onschadelijk kan maken. De vijf hopen volgend jaar de eerste tests met de 'Bliksem EXO' te kunnen uitvoeren.

Destinus, dat de afgelopen tijd veel succes heeft met drones en raketten, leidt de samenwerking met Thales, Airbus Defence & Space, MBDA en Safran Electronics & Defense. De plannen maken deel uit van de 'coalitie tegen ballistische raketten' die Nederland, Oekraïne en acht andere Europese landen maandag hebben opgezet.

Ballistische raketten zijn moeilijk te bestrijden omdat ze de ruimte in vliegen om vervolgens met hoge snelheid op hun doelwit neer te dalen. De Bliksem EXO moet dat al buiten de atmosfeer verijdelen door tegen ze aan te vliegen.