Bataljon neemt afscheid van kroonprins Hoessein

Kroonprins Hoessein van Jordanië heeft afscheid genomen van het bataljon waar hij de afgelopen tijd was gelegerd. De troonopvolger zet zijn militaire loopbaan voort bij de luchtmacht, meldt het Jordaanse persbureau Petra.

Op Instagram kijkt Hoessein terug op zijn tijd als plaatsvervangend commandant van de bewuste eenheid van de Koninklijke Speciale Strijdkrachten. "Ik ben enorm dankbaar voor de rijke ervaring die ik hier heb opgedaan", schrijft hij. "Het was een unieke kans om zoveel te leren over speciale militaire operaties."

De 32-jarige Hoessein bekwaamde zich bij het bataljon in overlevingstechnieken, reddingsoperaties en schieten.