NEW YORK (ANP) - Folarin Balogun wist dat het omzetten van zijn schorsing op het WK voetbal tot ophef zou leiden. Dat zei de spits van het Amerikaanse elftal in een interview met nieuwszender CBS. Zijn schorsing van één wedstrijd werd voorafgaand aan de achtste finale tegen België door de FIFA omgezet in een voorwaardelijke schorsing, na bemoeienis van de Amerikaanse president Donald Trump.

"Mijn eerste reactie was dat ik blij was om weer deel uit te maken van het team", zei Balogun in het ochtendprogramma van CBS. "Maar toen ik begon te reflecteren, wist ik dat het veel controverse zou oproepen." Hij had ook het idee dat het zorgde voor zenuwen bij zijn ploeggenoten. De Belgen zeiden na het duel dat het hen juist had gemotiveerd voor de 4-1-overwinning.

Balogun zei zelf in eerste instantie "geschokt" te zijn geweest toen hij rood kreeg. "Het was niet eens een tackle. Als iets per ongeluk was, zou het nooit een rode kaart moeten zijn."

WK-bubbel

Richting het duel met België probeerde hij de ophef naast zich neer te leggen. "Maar het was moeilijk om de geluiden van buitenaf te ontwijken."

Balogun zei dat hij inmiddels blij was uit de WK-bubbel te zijn. "Het was zwaar, veel druk", zei hij. Wel keek hij met trots terug op het Amerikaanse WK-avontuur. "Het was geweldig om deel van uit te maken. Ik had echt het gevoel dat we het land hebben kunnen verenigen."