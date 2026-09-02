De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft woensdag het condoleanceregister voor de onlangs overleden Noorse koning Harald ondertekend. Dat meldt het Noorse persbureau NTB. Daarin staat onder meer dat Oekraïne Haralds "steun en solidariteit met het Oekraïense volk" zal blijven herinneren. "Vooral in de moeilijkste tijden voor Oekraïne stond Noorwegen ons bij."

In het statement wordt gesproken van een hechte vriendschap. "Oekraïne heeft sterke banden opgebouwd met Noorwegen en de koninklijke familie, en we zijn voor altijd dankbaar voor alle hulp en steun", staat verder in de verklaring, die werd ondertekend bij de Noorse ambassade in Oekraïne.

Zelensky bracht in 2023 een officieel bezoek aan Noorwegen, waar hij onder meer lunchte met koning Harald en koningin Sonja. De Noorse vorst overleed eind augustus op 89-jarige leeftijd.