Drukkere treinen en bussen richting Duitsland vanwege Oktoberfest

UTRECHT (ANP) - De komende weken is het drukker in de internationale treinen en bussen richting Duitsland vanwege Oktoberfest. Flixbus en NS Internationaal zien een toename in het aantal boekingen. Oktoberfest begint zaterdag en duurt tot en met zondag 4 oktober.

Flixbus ziet een toename in het aantal boekingen van 15 procent, met name in het weekend is er meer vraag. "Zoals ieder jaar heeft Oktoberfest impact", vertelt een woordvoerder. De busaanbieder rijdt vanuit verschillende Nederlandse steden naar Duitsland.

Ook treinen richting Duitsland zullen drukker zijn. Bij NS Internationaal zien ze vanaf komend weekend dat er meer tickets geboekt zijn, waarschijnlijk vanwege het bierfeest dat op meerdere plekken in Duitsland wordt gevierd. "We vragen nooit waarom iemand een ticket boekt, dus helemaal zeker weten we het natuurlijk nooit", legt een woordvoerder uit.

Het hoogtepunt van het tweeweekse bierfeest bevindt zich in de Zuid-Duitse stad München.