The Sun: telefoonnummer Meghan gelekt in chatgroep

De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan hebben nieuwe zorgen aan hun hoofd over hun veiligheid. Volgens tabloid The Sun is het telefoonnummer van Meghan gelekt in een WhatsApp-groep voor ouders van een school.

Het blad publiceerde daarbij screenshots van het vermeende chatgesprek waarvan Meghan onderdeel zou uitmaken. Een persoon schrijft het bericht "welkom aan Meghan van wie Archie morgen aansluit".

Een paar dagen geleden werd bekend dat Harry en Meghan hun kinderen kort na de start van het schooljaar van school hebben laten wisselen. Die beslissing werd genomen vanwege veiligheidsoverwegingen. Het beveiligingsteam van de 'Sussexes' had zorgen over de afstand en route naar de school.

Inmiddels is ook bekend dat de beveiliging van Harry en Meghan in het Verenigd Koninkrijk opnieuw wordt beoordeeld. Het stel verhuisde onlangs weer terug, na jaren in de Verenigde Staten te hebben gewoond.

Sinds het stel in 2020 een stap terugdeed binnen het Britse koningshuis is er meermaals discussie geweest over de beveiliging van de hertog en hertogin van Sussex in het VK.