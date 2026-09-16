Ajax verlengt contract verdediger Janse tot 2030

AMSTERDAM (ANP) - Ajax heeft het contract van Dies Janse verlengd met een jaar. Dat maakte de Amsterdamse club woensdag bekend. Het contract van de 20-jarige centrale verdediger loopt nu tot en met 2030.

Janse kwam in 2020 in de jeugdopleiding van Ajax terecht. In 2024 maakte hij zijn debuut voor het eerste elftal, in een eredivisiewedstrijd tegen sc Heerenveen. Afgelopen seizoen werd hij verhuurd aan FC Groningen. Dit seizoen kwam hij vier keer in actie voor het eerste elftal van Ajax en stond hij één keer in de basisopstelling.

"Dies timmert al jaren aan de weg en laat elk seizoen nieuwe stappen zien. Zijn ontwikkeling is stabiel, zijn mentaliteit sterk. We wilden hem na zijn goede jaar direct terughalen en vanaf het eerste moment was duidelijk dat hij hier thuishoort", zegt technisch directeur Jordi Cruijff in een persbericht.