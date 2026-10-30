Koning Charles geniet van glaasje lokale rum in Guyana

Koning Charles heeft op de eerste dag van zijn bezoek aan Guyana genoten van een glaasje Guyanese rum. Op beelden van een receptie die door de president van het Caribische land was georganiseerd, is te zien dat de koning zich de speciaal gemengde Royal Welcome-rum goed laat smaken.

In aanwezigheid van pers en andere genodigden kreeg Charles de rum aangeboden en werd hij uitgenodigd om een glaasje te drinken. Hij proostte met president Mohamed Irfaan Ali en nam een slok. "Heel goed", zei de Britse koning daarna lachend. Toen de president hem daarna lachend aanmoedigde het glas leeg te drinken, verzekerde Charles hem dat het in ieder geval "niet lang" zou blijven staan.

Koning Charles werd donderdag in de Guyanese hoofdstad Georgetown ontvangen voor een tweedaags bezoek aan het land. Er wordt onder meer stilgestaan bij zestig jaar betrekkingen tussen Guyana en het Verenigd Koninkrijk. Het bezoek is onderdeel van een negendaagse reis van de vorst door het Caribisch gebied.