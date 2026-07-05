BERLIJN (ANP/DPA) - De Duitse geschillencommissie voor reizen en vervoer heeft in de eerste helft van dit jaar een recordaantal klachten ontvangen. Dat is grotendeels te wijten aan het slechte weer in het voorjaar en de Iranoorlog.

Uit cijfers die zondag werden gepubliceerd komt naar voren dat in de eerste zes maanden van 2026 meer dan 29.400 verzoeken tot bemiddeling werden ingediend. De commissie zegt dat dit mede komt door een groter bewustzijn onder consumenten dankzij het gebruik van AI. In meer dan 80 procent van de zaken is een schikking bereikt, waarbij reizigers in de meeste gevallen een volledige compensatie ontvingen.

Ruim acht op de tien klachten gingen over de luchtvaart. Hierbij werden vooral annuleringen door het weer, stakingen en het conflict in het Midden-Oosten genoemd. In 14 procent van de gevallen ging het over treinreizen. Reizigers klaagden met name over vertragingen door een slechte en overbelaste infrastructuur, iets waar Duitsland al langer last van heeft.