MADRID (ANP) - Real Madrid heeft een akkoord bereikt met Internazionale over de transfer van Oranje-international Denzel Dumfries. De 30-jarige verdediger heeft een contract getekend tot 30 juni 2030.

Dumfries liet zich vorige maand vlak voor de oefeninterland van Oranje tegen Algerije al keuren door de medische staf van de Spaanse topclub, maar een officiële bevestiging van zijn transfer bleef daarna uit. Tijdens zijn periode bij het Nederlands elftal, dat op het WK in de zestiende finales werd uitgeschakeld door Marokko, wilde hij niet ingaan op de mogelijke overgang.