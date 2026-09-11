BERLIJN (ANP/DPA) - Duitse luchtvaartmaatschappijen zijn boos op de Duitse regering. Die heeft Emirates toestemming gegeven voor vluchten op een vijfde luchthaven in Duitsland. Daarmee wordt de concurrentie van de maatschappij uit Dubai nog sterker.

De aankondiging werd donderdag gedaan bij het bezoek van de president van de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) aan Duitsland. Beide landen zijn van plan de samenwerking flink uit te breiden. Zo kondigden de VAE aan dat ze nog eens 40 miljard euro in Duitsland willen investeren.

Maar er komen dus ook meer vluchten van Emirates. De maatschappij vliegt al op München, Düsseldorf, Frankfurt en Hamburg. Emirates aast echter al langere tijd op landingsrechten in Berlijn.

BDF, dat de belangen van Duitse luchtvaartmaatschappijen behartigt, haalde vrijdag hard uit naar de plannen en noemde die "een uitverkoop van Duitse banen en een nieuwe klap voor onze bedrijven". Vakbond Verdi noemde het besluit onverantwoordelijk en stelde ook dat dit ten koste zal gaan van banen in eigen land.