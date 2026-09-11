De Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) stopt haar onderzoek naar de overname van Pukkelpop door concertorganisator Live Nation. Dat meldt de concurrentiewaakhond vrijdag aan persbureau Belga. Live Nation heeft de BMA toegezegd dat de artistieke onafhankelijkheid van het festival nog minstens tien jaar zal worden gewaarborgd.

De waakhond was in november op verzoek van de Belgische regering een onderzoek gestart naar de overname van het evenement in Hasselt door het Amerikaanse entertainmentbedrijf Live Nation. De overheid maakte zich zorgen over een verdere concentratie van de macht in het Belgische festivallandschap. Ook baarde het de minister van Economie zorgen dat Live Nation naast concertorganisator ook boeker is voor artiesten.

Het onderzoek richtte zich vooral op de mogelijke gevolgen van de overname van Pukkelpop voor de concurrentie tussen festivalorganisatoren in België. Ook keek de BMA naar de gevolgen voor de sector van live entertainment in het algemeen door de overname.

Live Nation heeft nu beloofd dat de organisatie van Pukkelpop wordt afgesplitst van de andere activiteiten in België. De organisatie van het festival komt in handen van een nieuwe entiteit die eigen beslissingen kan nemen, onder de auspiciën van Pukkelpop-oprichter Chokri Mahassine. De exploitatierechten kunnen ook nog worden doorgegeven aan een onafhankelijke derde partij.