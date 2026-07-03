De koning van Cambodja is vrijdag thuisgekomen na enkele maanden in China te hebben doorgebracht. Norodom Sihamoni was volgens het Chinese staatspersbureau Xinhua in Beijing voor medische controles en behandelingen. In april werd bekend dat de 73-jarige koning prostaatkanker had en diezelfde maand werd hij geopereerd.

Sihamoni arriveerde vrijdagmiddag in Phnom Penh en werd verwelkomd door hoge Cambodjaanse functionarissen, onder wie de huidige premier Hun Manet.

Eerder deze week meldde het paleis in een verklaring dat de gezondheid van de koning vooruitging.