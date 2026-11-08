DOETINCHEM (ANP) - Boze supporters van De Graafschap houden de spelersbus tegen bij het stadion van de club uit Doetinchem. De poort zit op slot, bevestigde directeur Marco Bogers aan het ANP. Door de protestactie kan de bus niet vertrekken naar Arnhem voor de wedstrijd tegen Vitesse in de eerste divisie

"Die wedstrijd zou om 12.15 uur beginnen, maar dat zal niet lukken. We voeren overleg met onder meer de politie wat te doen", aldus Bogers.

De supporters van De Graafschap zijn boos, omdat de Arnhemse driehoek zaterdag besloot dat zij niet welkom zijn in het Gelredome voor de wedstrijd tegen Vitesse.