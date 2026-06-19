Spanjaard Lamine Yamal nog niet klaar voor negentig minuten op WK

CHATTANOOGA (ANP/AFP) - Lamine Yamal zal waarschijnlijk zondag ook niet de hele wedstrijd spelen, als Spanje voor de tweede keer tijdens het WK voetbal in actie komt tegen Saudi-Arabië. De sterspeler van FC Barcelona is herstellende van een dijbeenblessure.

"Het is nog erg vroeg", zei hij tijdens het trainingskamp van Spanje in Chattanooga (Tennessee) bij de Spaanse zender RTVE. "Het heeft geen zin, ik zit nog in de aanpassingsperiode. Het is niet het moment om een volledige wedstrijd te spelen, maar ik kan zoveel minuten spelen als de coach wil."

Lamine Yamal viel maandag twintig minuten voor tijd in tijdens het eerste duel met Kaapverdië. Hij kon niet voorkomen dat Spanje op 0-0 werd gehouden door de nummer 67 van de FIFA-ranking.