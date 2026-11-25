FRANKFURT (ANP) - Consumenten in de eurozone betalen dit jaar voor het eerst sinds het begin van de metingen in 2016 in winkels iets vaker met een betaalkaart dan met contant geld. Dat meldt de Europese Centrale Bank (ECB). De betalingen met kaart zijn nu goed voor 45 procent van alle transacties in fysieke winkels en 44 procent wordt gedaan met cashgeld.

Betalingen met bijvoorbeeld mobieltjes waren goed voor de rest van de winkeltransacties. De ECB baseert zich op onderzoek onder ruim 51.000 mensen. Het gemiddelde betaalbedrag met kaart is 35 euro. Betalingen van minder dan 20 euro worden vaak in cash afgehandeld.

Contant geld wordt vooral nog veel gebruikt in landen in Midden- en Oost-Europa en ook in Duitsland. Daar staat tegenover dat in Nederland slechts 18 procent van de winkelbetalingen met cash wordt gedaan. Daarmee staat Nederland op de laatste plek van de eurolanden als het gaat om gebruik van geldbiljetten en munten in winkels.