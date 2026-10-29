ECB overwoog renteverhoging, maar zag te weinig aanleiding

FRANKFURT (ANP) - Beleidsmakers van de Europese Centrale Bank (ECB) hebben donderdag een renteverhoging overwogen, maar kozen uiteindelijk unaniem voor een rentepauze. Dat komt doordat de ECB nog weinig signalen ziet dat de hogere energieprijzen doorwerken in het duurder worden van allerlei andere producten. Ook zijn de kosten voor lenen al een stuk toegenomen sinds de laatste vergadering in september, zei ECB-president Christine Lagarde tijdens een persconferentie over het rentebesluit.

Lagarde wilde niet vooruitlopen op het volgende rentebesluit, in december, maar zei dat er dan wel weer meer data beschikbaar zijn over onder meer de ontwikkeling van de onderliggende inflatie en lonen. Onder anderen ING-econoom Carsten Brzeski acht een renteverhoging dan waarschijnlijk. "Er zou een sterke verslechtering van de groeivooruitzichten nodig zijn om de ECB van een nieuwe renteverhoging te weerhouden", reageert Brzeski.