LL Cool J geeft elf shows in Las Vegas in 2027

De Amerikaanse rapper LL Cool J geeft in 2027 elf shows in de concertzaal Dolby Live in Las Vegas, meldt Variety. Rock the Bells: The Residency is te zien in mei en juni.

"Hip-hop begon in een paar wijken in New York, en nu behoort het tot de hele wereld", aldus LL Cool J. "Artiesten van verschillende generaties en verschillende genres delen een podium voor fans die er vanaf het begin bij waren en kinderen die het voor het eerst horen. Mensen van over de hele wereld komen naar Vegas om feest te vieren, dus deze show hoort hier thuis."

LL Cool J is bekend van onder meer de nummers I Need Love, Hit 'Em High en All I Have. Daarnaast werkt hij als acteur en speelde hij in onder meer de films The Hard Way en Charlie's Angels en in de serie NCIS.