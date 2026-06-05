De NPO ziet op dit moment "geen mogelijkheden" om de ledenomroepen en aspirant-omroep Ongehoord Nederland (ON!) nader tot elkaar te brengen. Dat schrijft de NPO vrijdag in een reactie op het advies dat een onafhankelijke commissie een maand geleden uitbracht over de werkwijze van de NPO. De andere ledenomroepen gaven in een conceptbrief aan niet meer samen te kunnen werken met ON! en vragen mediaminister Rianne Letschert om "passende maatregelen" te nemen. De omroepen vinden dat de opstelling van ON! de publieke omroep schade toebrengt.

"NPO heeft als koepelorganisatie de verantwoordelijkheid de samenwerking te bevorderen en te borgen", schrijven de Raad van Bestuur van de NPO en het College van Omroepen in een gezamenlijke reactie. "Op dit moment zien wij geen mogelijkheden om partijen tot elkaar te brengen. Er is een fundamenteel verschil van inzicht tussen ON! en de andere omroepen over de status, procedure, het oordeel en de aanbevelingen van de evaluatiecommissie. Daaraan liggen meer fundamentele verschillen van inzicht ten grondslag aangaande samenwerking, alsmede de journalistieke code en hoe deze dient te worden gehanteerd."

De Raad van Bestuur en het College van Omroepen constateren dat ON! wel zegt de instituties van de NPO te respecteren. Maar "dit leidt evenwel niet tot een gewijzigde opstelling of handelen van ON!".

Pluriformiteit

De aspirant-omroep zegt dit volgens de Raad van Bestuur van de NPO te doen "vanuit de missie die de omroep zichzelf heeft gesteld. Dit maakt dat er geen eenheid ontstaat. Deze verschillen zijn, zoals het er nu naar uitziet, onoverbrugbaar en vormen een groot obstakel bij de voorgenomen bestelhervorming en de daarin voorziene vorming van omroephuizen." Twaalf van de dertien omroepen hebben voorstellen gedaan om te worden samengevoegd tot vier nieuwe omroephuizen, een stap die de omroepen moesten maken in de hervorming naar een nieuw en meer toekomstbestendig omroepbestel. Met Ongehoord Nederland wil geen van de andere omroepen een omroephuis vormen.

De ledenomroepen uitten recent in een conceptbrief hun gezamenlijke zorgen over ON!. De omroepen geven in de brief aan niet meer te kunnen samenwerken met ON!. Ook in het evaluatierapport van de onafhankelijke commissie dat vorige maand verscheen, staat dat bij ON! "substantiële tekortkomingen" zijn vastgesteld "in de naleving van journalistieke normen". ON! zei in een reactie op de conceptbrief de reactie van de omroepen "schokkend" te vinden omdat het "absoluut niet aan de andere omroepen is om te bepalen of een collega-omroep in het bestel zou mogen zitten".