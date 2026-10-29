Steeds meer huizen hebben kunststof kozijnen: een logische keuze

Wie door een willekeurige straat in Nederland loopt, zal zien dat veel woningen zijn voorzien van kunststof kozijnen. Nieuwe huizen worden er standaard mee opgeleverd, en bij veel oudere woningen zijn oude houten kozijnen inmiddels vervangen door kunststof. Dat is niet zo vreemd. Houten kozijnen zijn stijlvol en gaan bij goed onderhoud probleemloos tientallen jaren mee. Maar uiteindelijk gaat het hout vaak rotten. En ook de periodieke schilderbeurten zijn lang niet voor iedereen gemakkelijk uit te voeren of uit te besteden.

Het gemak van kunststof

Kunststof kozijnen zijn niet alleen heel stijlvol, ze bieden ook veel gemak. Je hoeft sowieso nooit meer te schilderen en het schoonmaken is uiterst eenvoudig. Bij het ramen zemen, haal je een vochtige doek over de kozijnen en ze zien er weer stralend uit. Als je gehecht bent aan de looks van houten kozijnen dan heeft Kozien , een belangrijke leverancier van kunststof kozijnen, ook kozijnen met een hout look, met een generfd oppervlak. Deze kozijnen zijn bijvoorbeeld prima geschikt voor oudere woningen en soms krijgt de eigenaar zelfs toestemming om ze te plaatsen in een monumentaal pand, omdat daar altijd speciale voorwaarden gelden om de uitstraling van het pand niet aan te tasten.

Zelf je kunststof kozijnen samenstellen

Als je besluit om je oude houten kozijnen te vervangen door kunststof kozijnen dan kun je ook de samenstelling van het kozijn naar je wensen aanpassen. Je kunt bij Kozien online met de configurator het kozijn samenstellen met vaste ramen, kiepramen of openslaande ramen. Deuren zijn ook mogelijk als het kozijn ook een buitendeur bevat. Je kunt direct zien hoe de configuratie eruit komt te zien zodat je kunt beoordelen of dit naar wens is. Als je tevreden bent met je keuze dan vraag je online een offerte aan. Het inmeten wordt door een ervaren adviseur gedaan. Vervolgens worden de kozijnen geproduceerd en geplaatst. Hiervoor ontvang je een offerte op maat.

Een duurzame keuze

Kunststof kozijnen zijn een duurzame keuze. Met kunststof verhoog je de isolatie van je huis, omdat deze kozijnen veel beter de warmte binnenhouden in de winter en deze bij warme zomers juist buiten de deur helpen te houden. Als je kunststof kozijnen combineert met het isoleren van de spouwmuren, de vloer en het dak van je huis dan zal je zeker merken dat je minder kosten maakt voor het warm stoken van je huis in de wintermaanden. Daar komt bij dat de woning een hoger energielabel krijgt en dat is dan weer gunstig bij een eventuele verkoop of als de hypotheek moet worden aangepast of overgesloten. Bezoek de showroom van Kozien en laat je inspireren met alle mogelijkheden voor jouw huis. Het vervangen van de kozijnen is een investering waar je wellicht even tegenaan hikt, maar als je de knoop eenmaal hebt doorgehakt zal je er zeker geen spijt van krijgen.