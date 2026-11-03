Johnny Depp staat open voor een terugkeer als Jack Sparrow in de Pirates of the Caribbean-films, maar alleen als de filmreeks daarmee op een goede manier kan worden afgesloten. Dat zegt de 63-jarige acteur in een interview met Entertainment Tonight.

"Als alles precies goed zit wat betreft de manier waarop ze de Pirates-reeks willen afsluiten, dan wil ik eigenlijk alleen maar meewerken om de films een beter einde te geven", aldus Depp.

De acteur zegt daarnaast graag opnieuw samen te willen werken met producent Jerry Bruckheimer. "Ik zou morgen nog met Jerry aan het werk gaan, voor wat dan ook. Als het Jerry is, vertrouw ik hem. We hebben een hechte vriendschap."

Depp speelde tussen 2003 en 2017 in vijf Pirates of the Caribbean-films. Bruckheimer liet eerder weten dat hij de acteur graag zou zien terugkeren en daar ook met hem over heeft gesproken. Er wordt al langer gewerkt aan een zesde film, maar het is nog niet bekend of Depp daarin te zien zal zijn.