Het Loosduins Museum heeft een tentoonstelling samengesteld over Wim de Bie. De schrijver en cabaretier, die begin 2023 overleed, groeide op in de Haagse wijk. In de expositie zijn onder meer voorwerpen te zien die De Bie jarenlang besprak in zijn populaire onlinecolumn Bieslog.

"Apparaten die ik heb gekend was zijn favoriete rubriek", meldt het museum op de website. "Hierin nam hij een verzameling bekende en minder bekende voorwerpen onder de loep. Van de afstandsbediening via de schoenpasmachine tot de NAGRA-recorder, 'een Zwitsers apparaat van superieure kwaliteit', waarmee De Bie zijn eerste radioprogramma maakte." Daarnaast zijn unieke foto's te zien van De Bie bij de toneelverenigingen in Loosduinen waar hij gedurende zijn leven deel van uitmaakte.

De expositie is te zien tot en met 19 december. De Bie kreeg grote bekendheid als lid van het duo Van Kooten en De Bie. Samen maakten ze satirisch theater en verzorgden ze in de jaren 70, 80 en 90 iconische televisieprogramma's voor de VPRO.

Het duo heeft een blijvende invloed gehad op de Nederlandse taal. Meerdere termen werden toegevoegd aan de Van Dale omdat zij na decennia nog steeds ingeburgerd zijn in het vaderlandse taalgebruik. Ook talloze typetjes van het duo hebben zich in het collectieve geheugen gegrift.