EU-handelschef spreekt met Chinese minister over handelsbalans

BRUSSEL (ANP/AFP/RTR) - Eurocommissaris Maroš Šefčovič (Handel) heeft met de Chinese handelsminister Wang Wentao gesproken over de handelsbalans tussen de Europese Unie en China. Hij zei na afloop van het gesprek dat de status quo "geen optie" is, omdat die balans op dit moment niet in evenwicht is.

"Het gat wordt groter", aldus Šefčovič. "De Chinese export naar de EU blijft groeien, terwijl ons marktaandeel in China blijft krimpen." Volgens hem waren de gesprekken met Wang "intensief, gefocust en constructief".

Brussel vreest dat bepaalde sectoren in de EU ten onder gaan aan de vele goedkope goederen die worden geïmporteerd vanuit China. Šefčovič zei begin deze maand dat het handelstekort op dit moment oploopt tot 1 miljard euro per dag. Hij noemde de situatie onhoudbaar.

De bewindslieden hebben functionarissen de opdracht gegeven om door te praten in een aantal werkgroepen. Zelf komen ze in het najaar weer bij elkaar.