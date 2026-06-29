DTRH laat minder bezoekers toe na tegenvallende kaartverkoop

Down The Rabbit Hole heeft bij aanvang van de opbouw besloten het festival in te richten voor maximaal 42.000 bezoekers. Het festival op de Groene Heuvels laat daarmee minder bezoekers toe dan de twee voorgaande edities, omdat de kaartverkoop achterbleef. Dat laat de organisatie desgevraagd weten aan het ANP.

Het festival in Beuningen verkocht in 2025 in februari al uit op een capaciteit van 50.000 bezoekers. Volgens de organisator verliep de kaartverkoop in 2026 anders dan voorheen, omdat mensen later pas lijken te beslissen of ze een kaartje willen kopen. Het festival noemt als externe factoren van dit probleem, waar meerdere festivals dit jaar mee kampen, de doorverkoop van tickets, de stijgende kosten van levensonderhoud en onrust in de wereld.

De organisatie moest bij de aanvang van de opbouw beslissen voor welke capaciteit ze het festival dit jaar inrichtten en kon daarom niet wachten op de late beslissers. "De opbouw van het festival duurt zo'n drie weken, waardoor we in de laatste week niet meer kunnen opschalen."

Lowlands

Zondag schreef DTRH op Instagram voor het eerst dat het festival dit jaar is ingericht voor maximaal 42.000 bezoekers en daarom nog een beperkt aantal tickets beschikbaar heeft. Het festival is sinds het begin met 9000 bezoekers in 2014 tot en met 2025 elk jaar gegroeid.

Ook andere festivals blijken dit seizoen moeite te hebben met de kaartverkoop. Lowlands, dat in augustus plaatsvindt, verkocht in 2025 binnen 23 minuten 65.000 kaarten en is dit jaar nog niet uitverkocht. Volgens de organisatie van DTRH is ook het toenemende aanbod van tourende artiesten in de zomerperiode van invloed op het lastige jaar voor de festivalbranche.