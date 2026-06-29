Bondscoach Koubek van Tsjechië stapt op na uitschakeling op WK

PRAAG (ANP) - Miroslav Koubek is opgestapt als bondscoach van Tsjechië. Hij verklaarde op de website van de bond dat hij de verantwoordelijkheid neemt voor "de mislukking op het WK".

Tsjechië werd in de groepsfase uitgeschakeld met slechts 1 punt uit drie wedstrijden. De ploeg verloor met 2-1 van Zuid-Korea, speelde 1-1 gelijk tegen Zuid-Afrika en boog voor Mexico met 3-0.

Koubek gaf ook aan dat de media een rol hebben gespeeld bij zijn besluit om te vertrekken. "Halve waarheden en verzinsels over mij hebben bijgedragen aan mijn besluit. In deze sfeer heeft mijn werk voor het Tsjechische nationale team geen zin meer."