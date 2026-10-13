De Noorse koning Haakon mist vooral de gesprekken met zijn vader, koning Harald. Dat zei Haakon tegen Noorse media na afloop van een bezoek aan de gemeente Narvik, zijn eerste officiële werkbezoek als koning.

Toen de koning werd gevraagd wat hij het meest mist aan zijn vader, reageerde Haakon volgens persbureau NTB zichtbaar geëmotioneerd. "Misschien dat ik niet meer met hem kan praten als er iets is waar ik blij of verdrietig over ben. Dat ik hem niet meer kan bellen", aldus Haakon.

Harald overleed op 28 augustus op 89-jarige leeftijd.