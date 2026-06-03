Algemeen directeur Peter Vlemmix van Ongehoord Nederland blijft na het oordeel van het College voor de Rechten van de Mens bij zijn standpunt over de omstreden vacaturetekst uit 2024. Het onafhankelijke mensenrechteninstituut oordeelde woensdag dat ON! zich schuldig heeft gemaakt aan discriminatie.

In de vacature die ON! in het voorjaar van 2024 publiceerde, stelde de omroep op zoek te zijn naar een man of vrouw maar "geen X" voor de functie van een nieuwe hoofdredacteur. "Voor ON! staat de vrijheid van meningsuiting voorop", laat Vlemmix weten in een reactie aan het ANP. Volgens hem is de tekst "duidelijk met een knipoog geschreven" en valt het "onder het publieke debat over gender en geslacht."

Het College liet eerder op de dag weten te erkennen dat de toevoeging "geen X" onder de vrijheid van meningsuiting valt, maar stelde tegelijkertijd dat dit mag worden beperkt als daarvoor een goede reden bestaat. "De toevoeging heeft ook een afschrikwekkend effect, waardoor mensen afzien van een sollicitatie", aldus het mensenrechteninstituut. Volgens het College kan de omroep "op genoeg andere manieren deelnemen aan het publieke debat over genderidentiteit."

Het Openbaar Ministerie besloot vorig jaar de omroep niet te vervolgen voor discriminatie omdat het plaatsen van de vacaturetekst "kwetsend", maar in dit geval niet strafbaar was.