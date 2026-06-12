KANSAS CITY (ANP) - Bart Verbruggen heeft zich weer op de training van het Nederlands elftal laten zien. De doelman was present op een besloten training van Oranje in Kansas City voor het eerste duel op het WK zondag tegen Japan. Dat bevestigt een woordvoerder van de KNVB.

De 23-jarige Verbruggen raakte maandag geblesseerd tijdens het gewonnen oefenduel met Oezbekistan (2-1). Hij viel na een botsing met een Oezbeek hard op zijn heup. De doelman van Brighton & Hove Albion werkte de afgelopen dagen met een fysiotherapeut aan zijn herstel en lijkt op tijd fit voor het duel met Japan.

Verbruggen is de eerste doelman van het Nederlands elftal. Mark Flekken en Robin Roefs zijn de andere keepers in de selectie van bondscoach Ronald Koeman, die woensdag vertelde dat hij verwacht dat Verbruggen het doel tegen Japan kan verdedigen.

Het Nederlands elftal werkt zaterdag in Kansas City de laatste training voor het duel met Japan af en vliegt vervolgens naar Dallas. Bondscoach Koeman geeft in het Dallas Stadium zijn laatste persconferentie.