Ajax noteerde afgelopen seizoen 2 miljoen euro winst

AMSTERDAM (ANP) - Ajax heeft het afgelopen seizoen (2025/2026) een nettowinst van 2 miljoen euro geboekt. De netto-omzet steeg met 10,2 miljoen euro naar 188,3 miljoen euro. Dat blijkt uit de jaarcijfers die de Amsterdamse voetbalclub vrijdag in een persbericht presenteerde.

Het vorige boekjaar leed de club nog een verlies van 37,3 miljoen euro. Met de winst uit het afgelopen jaar bedraagt het eigen vermogen van de Eredivisieclub 191 miljoen euro. Volgens de Amsterdammers hebben vooral transfers en "een verbetering van het operationeel resultaat" gezorgd voor de winst, "ondanks diverse financiële tegenvallers".

Transfers van spelers leverden de club 65,5 miljoen euro op. Ajax zag onder meer Jorrel Hato (Chelsea), Brian Brobbey (Sunderland) en Kenneth Taylor (Lazio Roma) afgelopen jaar vertrekken.

Sportief gezien verliep het voorbije seizoen minder succesvol. Ajax werd vijfde in de Eredivisie en slaagde er niet in zich te plaatsen voor de Champions League. Daardoor loopt de club vele miljoenen mis.