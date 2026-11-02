BRUSSEL (ANP/RTR) - De cyberaanvallen op koelsystemen van supermarkten in verschillende EU-landen zijn een "bewuste poging om de voedselvoorziening van de EU te ontwrichten en het vertrouwen van consumenten daarin te ondermijnen". Dat heeft Europees commissaris voor Landbouw en Voedselvoorziening Christophe Hansen maandag gezegd, naar aanleiding van het nieuwe incident.

Volgens Hansen is de voedselzekerheid momenteel niet in gevaar. "De voedselverspilling en de gevolgen voor bedrijven zijn echter reëel", benadrukte hij.

Supermarkten in België, Zweden, Ierland en Estland kregen in de nacht van zondag op maandag te maken met een cyberaanval op koelingssystemen. Supermarkten moeten vanwege de gehackte vriezers en koelkasten eten weggooien.