NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn maandag met winst aan de maand november begonnen. Apple stond bij de dalers op Wall Street in aanloop naar de bekendmaking van kwartaalcijfers later op de dag. Ook kijken beleggers uit naar de Amerikaanse midterms op dinsdag.

Apple daalde 0,4 procent. Het bedrijf presenteert de eerste resultaten onder topman John Ternus, die op 1 september Tim Cook opvolgde. In het voorgaande kwartaal gingen de omzet en winst van Apple flink omhoog, vooral dankzij gestegen verkopen van iPhones. Vrijdag aan het slot van de handel haalde Apple AI-chipconcern Nvidia nog in als waardevolste bedrijf ter wereld. Apple was toen 5 biljoen dollar waard, tegen 4,9 biljoen dollar voor Nvidia.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening 0,8 procent hoger op 52.186 punten. De S&P 500 steeg 0,5 procent tot 7620 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq won 0,7 procent tot 25.615 punten.

Intel

Vorige week zakten de Amerikaanse beurzen nog door een uitverkoop van techaandelen na tegenvallende cijfers van Intel en Amazon. Eerder kwamen Google-moeder Alphabet en Facebook-eigenaar Meta ook al met tegenvallende resultaten. Dat leidde tot hernieuwde zorgen of de grote AI-investeringen kunnen worden terugverdiend.

Intel kelderde vrijdag bijna 29 procent. Ook aan het begin van de nieuwe beursweek daalde de koers, met 2,7 procent.

Midden-Oosten

Chipproducent Marvell Technology daalde bijna 6 procent. Marvell heeft een overnamedeal gesloten met de producent van optische apparatuur voor datacenters Lumentum Holdings ter waarde van 115 miljard dollar. De deal wordt volledig in aandelen afgehandeld, waarbij de aandeelhouders van Marvell een belang van 67 procent in het gecombineerde bedrijf krijgen. Het is een van de grootste overnames in de techsector ooit.

Deze week zijn er ook resultaten van onder meer McDonald's en Uber. Vrijdag wordt het belangrijke Amerikaanse banenrapport gepubliceerd.

De oliebedrijven ExxonMobil en Chevron verloren tot 2,6 procent na een daling van de olieprijzen door hoop op een einde aan de oorlog in het Midden-Oosten.